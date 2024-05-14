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YOSEMITE SPRINGROLL CAMERA JACKET

Pspoon

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YOSEMITE SPRINGROLL CAMERA JACKET
YOSEMITE SPRINGROLL CAMERA JACKET
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

◆YOSEMITESUSTAINABLE
SPRINGROLLCAMERAJACKETBLACK
ヨセミテサスティナブル
スプリングロールカメラジャケットブラック◆

YOSEMITEのオンラインで購入しました。
このサイズのカメラを手放すこととなったため出品いたします。
出品はケースのみ、ストラップは付属しておりません。

あまり使用する機会もなく目立った傷や汚れはありません。
自宅保管となるためご理解いただける方よろしくお願いいたします。
また、気になる点がございましたら写真アップもいたしますので、お気軽にコメントください。

※HPより
大好評だったスプリングロールカメラジェケットがパワーアップして帰ってきました。ストラップを付けたまま簡単に取り外しが出来、クッション性のある肉厚なリサイクルナイロンを使用した、サスティナブルなカメラジェケットです。あなたの大切なカメラを守ります。
MadeinJapan

推奨機種：ライカMシリーズ、ライカQシリーズ、富士フィルムX-Proシリーズ

ご注意：大型のレンズフードや、直径約60mm以上、長さ約50mm以上のレンズは使用不可


カラー···ブラック
タイプ···カメラケース・ポーチ

商品の説明

YOSEMITE SPRINGROLL CAMERA JACKET
YOSEMITE SUSTAINABLE, SPRINGROLL CAMERA JACKET, BLACK, ヨセミテ サスティナブル, スプリングロールカメラジャケット, ブラック

YOSEMITE SPRINGROLL CAMERA JACKET
YOSEMITE SUSTAINABLESPRINGROLL CAMERA JACKETBLACKヨセミテ ...

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YOSEMITE STRAP (@yosemite_strap) • Instagram photos and videos

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SPRING ROLL CAMERA JACKET（ブラック）10054

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