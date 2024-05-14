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FUNAI 液晶テレビFL-32HB2000

フナイ

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FUNAI 液晶テレビFL-32HB2000
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商品の詳細

FUNAI液晶カラーテレビFL-32HB2000
2018年製テレビ

引っ越しに伴いお譲り致します。
フナイの液晶テレビになります。
※動作確認済みリモコン付

FUNAI32V型液晶カラーテレビ
型式FL-32HB2000
年式2018年製
サイズ縦約48㎝×横約74㎝×奥行約19㎝

画像のもので全てです。

※中古品としてご理解の上での購入をお願い致します。
※神経質な方のご購入はお控えください。

商品の説明

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