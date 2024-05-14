FUNAI 液晶テレビFL-32HB2000

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商品の詳細

FUNAI液晶カラーテレビFL-32HB2000

2018年製テレビ



引っ越しに伴いお譲り致します。

フナイの液晶テレビになります。

※動作確認済みリモコン付



FUNAI32V型液晶カラーテレビ

型式FL-32HB2000

年式2018年製

サイズ縦約48㎝×横約74㎝×奥行約19㎝



画像のもので全てです。



※中古品としてご理解の上での購入をお願い致します。

※神経質な方のご購入はお控えください。