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【動作良好】Panasonic液晶テレビ

パナソニック

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商品の詳細

別荘で使ってたテレビですが別荘を売却するため出品します。テレビは動作良好問題なしですがリモコンも赤外線問題無し、テレビ操作もできますがいくつか効かないボタンもあります。本体の方は問題ないです。
値下げ定型コメブロックしますね。

【概要】
BS/CSチューナ有無:BS/110°CSデジタル兼用チューナ
WEBCONTENTACC
color:BLACK
アクトビラ対応種類:アクトビラビデオ・フル対応
アスペクト比:16:9
アプリ対応:アプリプリインストール
イーサネット端子有
ディスプレイタイプ:LCD(液晶)
ハイビジョン対応:ハイビジョン
メモリカード対応種類:SDHC
地上波デジタルチューナ有無数:地上D1チューナ有
画素数クラス別(横):1024−1366
画素数クラス別(縦):720−1024
画面サイズ・クラス別3:26−31インチ未満
画面サイズ・クラス別4:26インチ
電子番組表(EPG)有無種類:G−GUIDE
電源タイプ:ACタイプ
高速液晶表示:60ヘルツ

【同梱品】
テレビ本体
リモコン

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商品の説明

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