【動作良好】Panasonic液晶テレビ

商品の詳細

別荘で使ってたテレビですが別荘を売却するため出品します。テレビは動作良好問題なしですがリモコンも赤外線問題無し、テレビ操作もできますがいくつか効かないボタンもあります。本体の方は問題ないです。

値下げ定型コメブロックしますね。



【概要】

BS/CSチューナ有無:BS/110°CSデジタル兼用チューナ

WEBCONTENTACC

color:BLACK

アクトビラ対応種類:アクトビラビデオ・フル対応

アスペクト比:16:9

アプリ対応:アプリプリインストール

イーサネット端子有

ディスプレイタイプ:LCD(液晶)

ハイビジョン対応:ハイビジョン

メモリカード対応種類:SDHC

地上波デジタルチューナ有無数:地上D1チューナ有

画素数クラス別(横):1024−1366

画素数クラス別(縦):720−1024

画面サイズ・クラス別3:26−31インチ未満

画面サイズ・クラス別4:26インチ

電子番組表(EPG)有無種類:G−GUIDE

電源タイプ:ACタイプ

高速液晶表示:60ヘルツ



【同梱品】

テレビ本体

リモコン



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