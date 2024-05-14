★極備品★MEADE AZM-70 天体望遠鏡　ミード

商品の詳細

MEADEミードAZM-70

天体望遠鏡です。



一時期、天体観測に興味を持ち購入しましたが、

室内から2回使用以降使っていなかったため出品します！

購入金額は曖昧ですが3万前後だったかと思います。



写真を沢山載せていますので、状態や付属品のご確認をよろしくお願い致します。

付属品は、写真の物が全てとなります。



★詳細★



メーカー型番:ブルー 997057

光学系:屈折式(アクロマート)

対物レンズ径:口径:70mm

焦点距離:700mm

F値:F10

極限等級:11等星

集光力:100倍

分解能:1.66秒

ファインダー:等倍ドットファインダー

架台部:フォーク式経緯台

三脚:アルミ伸縮三脚



⭐︎説明⭐︎

米国ミード社の入門者向け天体望遠鏡です。

入門者でも扱いやすい屈折式の光学系を、

上下左右の動きで経緯台式の架台にセットしました。



月のクレーターやガリレオ衛星、木星の輪、星雲・星団など、多くの天体を気軽に観測するのに最適です。



即購入大歓迎です(^^)



梱包は箱の上からプチプチに包み梱包用ラップで包み発送致します。

早めの発送を心がけています！

（匿名発送です。）



また、中古品の為、神経質な方のご購入はお控え下さい。