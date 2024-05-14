Panasonic LUMIX DMC−GF1 ミラーレス一眼

商品の詳細

PanasonicLUMIXDMC−GF1ミラーレス一眼



検品したところ、非常に綺麗です。



目立った傷や使用感もありません。



充電器、説明書、ケーブル、バッテリーが付属しています。



動作確認済みです。



ご質問お待ちしてます。



AVCHD:AVCHDLite

CAMERATECHNOLOGY:COMPACT

HDMI端子数(新):1

SDカード対応種類:SDHCカード対応

センサーサイズ:MICRO4/3

センサーサイズ(新):マイクロフォーサーズ

バッテリー種類(DSC):リチウムイオン電池

ビデオ・画質:AVCHD

フォーサーズ種類:マイクロフォーサーズ

メモリカード対応種類:SDHC

モニタ有

レンズ交換有無:レンズ交換対応有

動画圧縮方式:MPEG4

動画有効画素数・クラス別:400万画素以上

動画記録画素数:1280X720

可動式液晶モニター:非可動式液晶モニター

撮像素子種類:MOS/LiveMOS

総画素数クラス別3:601万画素以上

静止画有効画素数・クラス別:1151〜1250万画素

顔認識種類:顔認識機能



#パナソニック#Panasonic#LUMIX#ミラーレス#GF1