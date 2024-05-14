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Panasonic LUMIX DMC−GF1 ミラーレス一眼
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￥4859税込
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商品の詳細
PanasonicLUMIXDMC−GF1ミラーレス一眼
検品したところ、非常に綺麗です。
目立った傷や使用感もありません。
充電器、説明書、ケーブル、バッテリーが付属しています。
動作確認済みです。
ご質問お待ちしてます。
AVCHD:AVCHDLite
CAMERATECHNOLOGY:COMPACT
HDMI端子数(新):1
SDカード対応種類:SDHCカード対応
センサーサイズ:MICRO4/3
センサーサイズ(新):マイクロフォーサーズ
バッテリー種類(DSC):リチウムイオン電池
ビデオ・画質:AVCHD
フォーサーズ種類:マイクロフォーサーズ
メモリカード対応種類:SDHC
モニタ有
レンズ交換有無:レンズ交換対応有
動画圧縮方式:MPEG4
動画有効画素数・クラス別:400万画素以上
動画記録画素数:1280X720
可動式液晶モニター:非可動式液晶モニター
撮像素子種類:MOS/LiveMOS
総画素数クラス別3:601万画素以上
静止画有効画素数・クラス別:1151〜1250万画素
顔認識種類:顔認識機能
#パナソニック#Panasonic#LUMIX#ミラーレス#GF1
検品したところ、非常に綺麗です。
目立った傷や使用感もありません。
充電器、説明書、ケーブル、バッテリーが付属しています。
動作確認済みです。
ご質問お待ちしてます。
AVCHD:AVCHDLite
CAMERATECHNOLOGY:COMPACT
HDMI端子数(新):1
SDカード対応種類:SDHCカード対応
センサーサイズ:MICRO4/3
センサーサイズ(新):マイクロフォーサーズ
バッテリー種類(DSC):リチウムイオン電池
ビデオ・画質:AVCHD
フォーサーズ種類:マイクロフォーサーズ
メモリカード対応種類:SDHC
モニタ有
レンズ交換有無:レンズ交換対応有
動画圧縮方式:MPEG4
動画有効画素数・クラス別:400万画素以上
動画記録画素数:1280X720
可動式液晶モニター:非可動式液晶モニター
撮像素子種類:MOS/LiveMOS
総画素数クラス別3:601万画素以上
静止画有効画素数・クラス別:1151〜1250万画素
顔認識種類:顔認識機能
#パナソニック#Panasonic#LUMIX#ミラーレス#GF1
商品の説明
パナソニック ミラーレス一眼カメラ GF1 レンズキット(14-45mm/F3.5-5.6標準ズームレンズ付属) エスプリブラック DMC-GF1K-K
Panasonic LUMIX DMC−GF1 パナソニック ミラーレス 一眼-
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☆LUMIX GF1☆ミラーレスカメラ レンズ2個 フィルター 説明書-
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