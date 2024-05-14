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Panasonic LUMIX DMC−GF1 ミラーレス一眼

Ispoon

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Panasonic LUMIX DMC−GF1 ミラーレス一眼
Panasonic LUMIX DMC−GF1 ミラーレス一眼
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商品の詳細

PanasonicLUMIXDMC−GF1ミラーレス一眼

検品したところ、非常に綺麗です。

目立った傷や使用感もありません。

充電器、説明書、ケーブル、バッテリーが付属しています。

動作確認済みです。

ご質問お待ちしてます。

AVCHD:AVCHDLite
CAMERATECHNOLOGY:COMPACT
HDMI端子数(新):1
SDカード対応種類:SDHCカード対応
センサーサイズ:MICRO4/3
センサーサイズ(新):マイクロフォーサーズ
バッテリー種類(DSC):リチウムイオン電池
ビデオ・画質:AVCHD
フォーサーズ種類:マイクロフォーサーズ
メモリカード対応種類:SDHC
モニタ有
レンズ交換有無:レンズ交換対応有
動画圧縮方式:MPEG4
動画有効画素数・クラス別:400万画素以上
動画記録画素数:1280X720
可動式液晶モニター:非可動式液晶モニター
撮像素子種類:MOS/LiveMOS
総画素数クラス別3:601万画素以上
静止画有効画素数・クラス別:1151〜1250万画素
顔認識種類:顔認識機能

#パナソニック#Panasonic#LUMIX#ミラーレス#GF1

商品の説明

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