SHARP LED AQUOS K K30 LC-22K30-B

商品の詳細

SHARPLEDAQUOSKK30LC-22K30-B



〈商品内容〉

・テレビ本体

・リモコン

・B-CASカード



BS/CSチューナ有無:BS/110°CSデジタル兼用チューナ

HIGHDYN.RANGE_ST:NOHDR

LEDバックライト有

LED種類:エッジライトLED

MHL対応有

NETFLIX:NONETFLIX

WEBCONTENTACC:NOWEBCONTENT

color:BLACK

アスペクト比:16:9

イーサネット端子有

ディスプレイタイプ:LCD(液晶)

ハイビジョン対応:FULLHD

地上波デジタルチューナ有無数:地上D2チューナ有

外付けHDD対応有

多段階評価2014カラーTV:4

画素数クラス別(横):1920−3839

画素数クラス別(縦):1080−2159

画面サイズ・クラス別3:21−26インチ未満

画面サイズ・クラス別4:22インチ

省エネ基準目標年度:2012年度

電源タイプ:ACタイプ

高速液晶表示:60ヘルツ



#シャープ

#SHARP