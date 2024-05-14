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SHARP LED AQUOS K K30 LC-22K30-B
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￥2625税込
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商品の詳細
〈商品内容〉
・テレビ本体
・リモコン
・B-CASカード
BS/CSチューナ有無:BS/110°CSデジタル兼用チューナ
HIGHDYN.RANGE_ST:NOHDR
LEDバックライト有
LED種類:エッジライトLED
MHL対応有
NETFLIX:NONETFLIX
WEBCONTENTACC:NOWEBCONTENT
color:BLACK
アスペクト比:16:9
イーサネット端子有
ディスプレイタイプ:LCD(液晶)
ハイビジョン対応:FULLHD
地上波デジタルチューナ有無数:地上D2チューナ有
外付けHDD対応有
多段階評価2014カラーTV:4
画素数クラス別(横):1920−3839
画素数クラス別(縦):1080−2159
画面サイズ・クラス別3:21−26インチ未満
画面サイズ・クラス別4:22インチ
省エネ基準目標年度:2012年度
電源タイプ:ACタイプ
高速液晶表示:60ヘルツ
#シャープ
#SHARP
商品の説明
シャープ 22V型 液晶 テレビ AQUOS LC-22K30-B フルハイビジョン 外付HDD対応(裏番組録画) ブラック 2015年モデル
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