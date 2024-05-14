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SHARP LED AQUOS K K30 LC-22K30-B

シャープ

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SHARP LED AQUOS K K30 LC-22K30-B
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商品の詳細

SHARPLEDAQUOSKK30LC-22K30-B

〈商品内容〉
・テレビ本体
・リモコン
・B-CASカード

BS/CSチューナ有無:BS/110°CSデジタル兼用チューナ
HIGHDYN.RANGE_ST:NOHDR
LEDバックライト有
LED種類:エッジライトLED
MHL対応有
NETFLIX:NONETFLIX
WEBCONTENTACC:NOWEBCONTENT
color:BLACK
アスペクト比:16:9
イーサネット端子有
ディスプレイタイプ:LCD(液晶)
ハイビジョン対応:FULLHD
地上波デジタルチューナ有無数:地上D2チューナ有
外付けHDD対応有
多段階評価2014カラーTV:4
画素数クラス別(横):1920−3839
画素数クラス別(縦):1080−2159
画面サイズ・クラス別3:21−26インチ未満
画面サイズ・クラス別4:22インチ
省エネ基準目標年度:2012年度
電源タイプ:ACタイプ
高速液晶表示:60ヘルツ

#シャープ
#SHARP

商品の説明

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