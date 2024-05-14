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CANON IXY DIGITAL 20 IS キャメル デジタルカメラ

キヤノン

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CANON IXY DIGITAL 20 IS キャメル デジタルカメラ
CANON IXY DIGITAL 20 IS キャメル デジタルカメラ
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商品の詳細

動作確認済。
カメラ本体は、レンズ周りなどのシルバーの部分にうっすらとスレがございます(画像4枚目)が、それ以外は特に傷などなくきれいな状態です。
また、バッテリーの充電器の内側部分にスレキズがございます。


HDMI端子数(新):0
SDカード対応種類:SDHCカード対応
color:WHITE
センサーサイズ:1/2.5型
センサーサイズ(新):1/2.5型以上1/1.7型未満
バッテリー種類(DSC):リチウムイオン電池
ビデオ・画質:デジタルSD
ファインダ種類:実像タイプ
フォーサーズ種類:フォーサーズ以外
メモリカード対応種類:SDHC
モニタ有
光学ズームクラス別:2.5〜3.4倍
動画圧縮方式:AVI
動画有効画素数・クラス別:400万画素以上
動画記録画素数:640X480
可動式液晶モニター:非可動式液晶モニター
手ぶれ補正機能有無・種類:光学式
撮像素子種類:CCD
総画素数クラス別3:601万画素以上
静止画有効画素数・クラス別:751〜850万画素
顔認識種類:顔認識機能

#キヤノン
#Canon

商品の説明

CANON IXY DIGITAL 20 IS キャメル デジタルカメラ
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