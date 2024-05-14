- 当日発送
- 送料無料
CANON IXY DIGITAL 20 IS キャメル デジタルカメラ
- 販売価格 ：
-
￥4200税込
- 獲得ポイント ：
- 564ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
動作確認済。
カメラ本体は、レンズ周りなどのシルバーの部分にうっすらとスレがございます(画像4枚目)が、それ以外は特に傷などなくきれいな状態です。
また、バッテリーの充電器の内側部分にスレキズがございます。
HDMI端子数(新):0
SDカード対応種類:SDHCカード対応
color:WHITE
センサーサイズ:1/2.5型
センサーサイズ(新):1/2.5型以上1/1.7型未満
バッテリー種類(DSC):リチウムイオン電池
ビデオ・画質:デジタルSD
ファインダ種類:実像タイプ
フォーサーズ種類:フォーサーズ以外
メモリカード対応種類:SDHC
モニタ有
光学ズームクラス別:2.5〜3.4倍
動画圧縮方式:AVI
動画有効画素数・クラス別:400万画素以上
動画記録画素数:640X480
可動式液晶モニター:非可動式液晶モニター
手ぶれ補正機能有無・種類:光学式
撮像素子種類:CCD
総画素数クラス別3:601万画素以上
静止画有効画素数・クラス別:751〜850万画素
顔認識種類:顔認識機能
#キヤノン
#Canon
カメラ本体は、レンズ周りなどのシルバーの部分にうっすらとスレがございます(画像4枚目)が、それ以外は特に傷などなくきれいな状態です。
また、バッテリーの充電器の内側部分にスレキズがございます。
HDMI端子数(新):0
SDカード対応種類:SDHCカード対応
color:WHITE
センサーサイズ:1/2.5型
センサーサイズ(新):1/2.5型以上1/1.7型未満
バッテリー種類(DSC):リチウムイオン電池
ビデオ・画質:デジタルSD
ファインダ種類:実像タイプ
フォーサーズ種類:フォーサーズ以外
メモリカード対応種類:SDHC
モニタ有
光学ズームクラス別:2.5〜3.4倍
動画圧縮方式:AVI
動画有効画素数・クラス別:400万画素以上
動画記録画素数:640X480
可動式液晶モニター:非可動式液晶モニター
手ぶれ補正機能有無・種類:光学式
撮像素子種類:CCD
総画素数クラス別3:601万画素以上
静止画有効画素数・クラス別:751〜850万画素
顔認識種類:顔認識機能
#キヤノン
#Canon
商品の説明
Canon Digital Camera IXY DIGITAL 20 IS (Camel) IXYD20IS (CM)
Canon Digital Camera IXY DIGITAL 20 IS (Camel) IXYD20IS (CM)
Canon Digital Camera IXY DIGITAL 20 IS (Camel) IXYD20IS (CM)
IXYD20IS(CM)｜Canon デジタルカメラ IXY (イクシ) DIGITAL 20 IS(キャメル) IXYD20IS(CM)｜中古品｜修理販売｜サンクス電機
Canon IXY DIGITAL 20 IS(キャメル)-
IXYD20IS(CM)｜Canon デジタルカメラ IXY (イクシ) DIGITAL 20 IS(キャメル) IXYD20IS(CM)｜中古品｜修理販売｜サンクス電機
Canon - 【専用出品】Cannon IXY DIGITAL 20 IS キャメルの通販 by ...
コンパクトデジタルカメラ】IXY DIGITAL 20 IS 機種仕様
Canon IXY DIGITAL 20 IS(キャメル)-
Canon デジタルカメラ IXY (イクシ) DIGITAL 20 IS(ブラウン) IXYD20IS(BW)
期間限定！最安値挑戦】 Canonキャノン IXY DIGITAL 20 IS PC1271 ...
IXY DIGITAL 20 IS-
Canon IXY DIGITAL 20 IS(キャメル)-
Canon - 【専用出品】Cannon IXY DIGITAL 20 IS キャメルの通販 by ...
家電・スマホ・カメラ・カメラ・デジタルカメラのデイリーランキング
-
-
-
2
ケノン フラッシュ式脱毛器
美容機器
￥14,822
-
3
パナソニック UN-19CFB8D
テレビ
￥8,820
-
4
Exideal 本体 スタンド エクスイディアル
美容機器
￥33,750
-
この商品を見ている人におすすめ
-
-
ウエア(女性用)
￥2,774
-
ウエア/装備(男性用)
￥7,499
-
クラブ
￥8,836
-
ウエア(女性用)
￥1,899
-
ウエア(女性用)
￥2,600
-