CANON IXY DIGITAL 20 IS キャメル デジタルカメラ

商品の詳細

動作確認済。

カメラ本体は、レンズ周りなどのシルバーの部分にうっすらとスレがございます(画像4枚目)が、それ以外は特に傷などなくきれいな状態です。

また、バッテリーの充電器の内側部分にスレキズがございます。





HDMI端子数(新):0

SDカード対応種類:SDHCカード対応

color:WHITE

センサーサイズ:1/2.5型

センサーサイズ(新):1/2.5型以上1/1.7型未満

バッテリー種類(DSC):リチウムイオン電池

ビデオ・画質:デジタルSD

ファインダ種類:実像タイプ

フォーサーズ種類:フォーサーズ以外

メモリカード対応種類:SDHC

モニタ有

光学ズームクラス別:2.5〜3.4倍

動画圧縮方式:AVI

動画有効画素数・クラス別:400万画素以上

動画記録画素数:640X480

可動式液晶モニター:非可動式液晶モニター

手ぶれ補正機能有無・種類:光学式

撮像素子種類:CCD

総画素数クラス別3:601万画素以上

静止画有効画素数・クラス別:751〜850万画素

顔認識種類:顔認識機能



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#Canon