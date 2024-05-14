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Panasonic VIERA TH-24C325 24V型　液晶テレビ

パナソニック

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Panasonic VIERA TH-24C325 24V型　液晶テレビ
Panasonic VIERA TH-24C325 24V型　液晶テレビ
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商品の詳細

■商品名
PanasonicパナソニックVIERATH-24C30024V型　液晶テレビ

■主な仕様
パネル：VA×LED
画素数(水平×垂直):1,366×768
種類：液晶テレビ
サイズ：24インチ

■外形寸法:テレビスタンド含む
幅56.2cm,高さ40.9cm,奥行18.0cm

■質量
約5.0kg(テレビスタンド含む)

パネル性能...HD（ハイビジョン）
地上、BS、110度CSデジタル放送対応

■商品の状態
2015年製
2016年に家電量販店にて新品で購入
動作確認済

■付属品
本体
デジタル放送受信B-CASカード（背面挿入済）
電源ケーブル
リモコン
説明書

商品の説明

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