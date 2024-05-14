送料無料　液晶テレビ SONY KDL-32EX700　液晶　リモコン　カード付

商品の詳細

多数掲載しておりますのでご覧ください。



現在も使用しておりますので傷や汚れなど増える可能性があります。



直接お引き取りに来ていただいても大丈夫です。



盛岡であれば配送も賜ります。



画像のテレビ台もご要望であればおつけ致します。

テレビ台の送料は別途3000円頂きます。

取りに来ていただければ無料です。