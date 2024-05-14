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【新品未使用】パナソニック スチーマー ナノケア

パナソニック

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【新品未使用】パナソニック スチーマー ナノケア
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商品の詳細

PanasonicEH-SA0B-NGOLD
#パナソニック
#Panasonic
【新品未開封】

購入してからプチプチも開けてないのでこのまま送ります。
その為画像は参考資料から持ってきています。

店頭販売価格49,500円
ナノケア初！化粧水ミスト搭載スチーマー。
温スチーマー、冷ミスト、化粧水ミストのダブル保湿が出来ます。

メイク落としする前に使用するのが効果的で、その後化粧水ミストがいいみたいです！

プチプチに入った状態ではありますが、自宅保管です。

お気軽にコメントください！

タイプ...スチーマー

部位···顔
電源方式···交流式
重量···1000g～1500g未満

商品の説明

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