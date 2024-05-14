tria トリア・パーソナルレーザーダツモウキ プレシジョン ダブ

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tria トリア・パーソナルレーザーダツモウキ プレシジョン ダブ
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￥11200税込
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商品の詳細
triaトリア・パーソナルレーザーダツモウキプレシジョンダブ
商品内容
・外箱
・脱毛器本体
・充電コード
・説明書
外箱に、少し使用感があります。
あくまで中古品でありますので、神経質な方はご購入は御遠慮ください。
2021年6月に購入
購入から3回ほど使用
color:WHITE
シェーバータイプ:レーザー
シェーバー・電源タイプ:充電のみ
対応交流電圧:100〜240V対応
#TriaBeauty
#tria
商品内容
・外箱
・脱毛器本体
・充電コード
・説明書
外箱に、少し使用感があります。
あくまで中古品でありますので、神経質な方はご購入は御遠慮ください。
2021年6月に購入
購入から3回ほど使用
color:WHITE
シェーバータイプ:レーザー
シェーバー・電源タイプ:充電のみ
対応交流電圧:100〜240V対応
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商品の説明
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