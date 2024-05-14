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パナソニック スチーマー ナノケア 未使用
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商品の詳細
パナソニックPanasonicスチーマー ナノケア EH-SA0B
【商品説明】
2022年5月ごろに購入いたしました。
新品未使用ですが、箱から出して保管しておりました。
付属するのは写真にあるもののみになっております。
スポイト、お掃除針、外箱に関しては欠品しております。ご了承ください。
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新品未使用ですが、箱から出して保管しておりました。
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商品の説明
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