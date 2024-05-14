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DPL / IPL光美容器 MYTREX MiRAY マイトレックス ミライ

マイトレックス

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DPL / IPL光美容器 MYTREX MiRAY マイトレックス ミライ
DPL / IPL光美容器 MYTREX MiRAY マイトレックス ミライ
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商品の詳細

販売価格　85,800円
新品未使用未開封です。

・ムダ毛ケア|IPL（IntensePulsedLight）
業務用でも使われるIPL方式を採用した脱毛器。
ハイパワー/低刺激で全身のムダ毛ケアOK。

・美肌ケア|DPL（DyePulsedLight）
ブライトケアは自宅で叶える時代へ
美容クリニックのDPL光技術を小型化。
ムダ毛ケアをしないときも美肌専用機として活用できます。

●ブランド名MYTREX（マイトレックス）
●品名MiRAY（ミライ）
●型番MT-MR22B
●サイズ約325mm×82mm×101mm（ハンドピース格納時）
●質量約1240g（電源コード、アタッチメント含まず）
●セット内容本体：1台
電源コード：1本
フェイス・指用アタッチメント：1個
VIOアタッチメント：1個
DPL美肌アタッチメント：1個
保護メガネ：1個
付属品収納用布袋：1個
取扱説明書：1部

タイプ···美顔器

部位···足

#美顔器

商品の説明

DPL / IPL光美容器 MYTREX MiRAY マイトレックス ミライ
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