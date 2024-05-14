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DPL / IPL光美容器 MYTREX MiRAY マイトレックス ミライ
- 販売価格 ：
-
￥20276税込
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商品の詳細
販売価格 85,800円
新品未使用未開封です。
・ムダ毛ケア|IPL（IntensePulsedLight）
業務用でも使われるIPL方式を採用した脱毛器。
ハイパワー/低刺激で全身のムダ毛ケアOK。
・美肌ケア|DPL（DyePulsedLight）
ブライトケアは自宅で叶える時代へ
美容クリニックのDPL光技術を小型化。
ムダ毛ケアをしないときも美肌専用機として活用できます。
●ブランド名MYTREX（マイトレックス）
●品名MiRAY（ミライ）
●型番MT-MR22B
●サイズ約325mm×82mm×101mm（ハンドピース格納時）
●質量約1240g（電源コード、アタッチメント含まず）
●セット内容本体：1台
電源コード：1本
フェイス・指用アタッチメント：1個
VIOアタッチメント：1個
DPL美肌アタッチメント：1個
保護メガネ：1個
付属品収納用布袋：1個
取扱説明書：1部
タイプ···美顔器
部位···足
#美顔器
新品未使用未開封です。
・ムダ毛ケア|IPL（IntensePulsedLight）
業務用でも使われるIPL方式を採用した脱毛器。
ハイパワー/低刺激で全身のムダ毛ケアOK。
・美肌ケア|DPL（DyePulsedLight）
ブライトケアは自宅で叶える時代へ
美容クリニックのDPL光技術を小型化。
ムダ毛ケアをしないときも美肌専用機として活用できます。
●ブランド名MYTREX（マイトレックス）
●品名MiRAY（ミライ）
●型番MT-MR22B
●サイズ約325mm×82mm×101mm（ハンドピース格納時）
●質量約1240g（電源コード、アタッチメント含まず）
●セット内容本体：1台
電源コード：1本
フェイス・指用アタッチメント：1個
VIOアタッチメント：1個
DPL美肌アタッチメント：1個
保護メガネ：1個
付属品収納用布袋：1個
取扱説明書：1部
タイプ···美顔器
部位···足
#美顔器
商品の説明
MT-MR22B 光美容器 MYTREX MiRAY（マイトレックス ミライ）
MYTREX（マイトレックス） DPL/IPL光美容器 MiRAY（ミライ）｜MT-MR22B ...
新発売 ] MYTREX MiRAY マイトレックス ミライ 光美容器 ムダ毛ケア ...
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MT-MR22B 光美容器 MYTREX MiRAY（マイトレックス ミライ）
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MYTREX MiRAY – マイトレックス ミライ – 光美容器の未来、はじまる ...
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