DPL / IPL光美容器 MYTREX MiRAY マイトレックス ミライ

商品の詳細

販売価格 85,800円

新品未使用未開封です。



・ムダ毛ケア|IPL（IntensePulsedLight）

業務用でも使われるIPL方式を採用した脱毛器。

ハイパワー/低刺激で全身のムダ毛ケアOK。



・美肌ケア|DPL（DyePulsedLight）

ブライトケアは自宅で叶える時代へ

美容クリニックのDPL光技術を小型化。

ムダ毛ケアをしないときも美肌専用機として活用できます。



●ブランド名MYTREX（マイトレックス）

●品名MiRAY（ミライ）

●型番MT-MR22B

●サイズ約325mm×82mm×101mm（ハンドピース格納時）

●質量約1240g（電源コード、アタッチメント含まず）

●セット内容本体：1台

電源コード：1本

フェイス・指用アタッチメント：1個

VIOアタッチメント：1個

DPL美肌アタッチメント：1個

保護メガネ：1個

付属品収納用布袋：1個

取扱説明書：1部



タイプ···美顔器



部位···足



#美顔器