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Jena pro／ジェーナプロ
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￥14160税込
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商品の詳細
本体は細かい傷等ありますが、目立つ傷汚れはないように思います。バッグは目立つ黒い汚れ等ございます。
※写真を参考にしていただければと思います。
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○長いマスク生活による肌荒れ、肌たるみ、凝り固まった表情筋の改善○
1台で超音波マッサージやディープクレンジング、イオン導入など様々な使い方ができます❁
【付属品】
本体一式
説明書
専用ボストンバッグ
※写真にあるものが全てになります※
購入日・・・2014年
動作確認済みでございます◎
中古であることをご理解していただいた上でのご購入をお願い致します。
#Jenapro
#ジェーナプロ
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商品の説明
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