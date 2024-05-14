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極美品！セラピム コアキューブ serapm Core cube テクノリンク
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￥36800税込
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商品の詳細
値下げ不可
テクノリンク、セラピムコアキューブです。
数回使用してしまったままになっていました。
目立つキズや汚れも見当たらず、かなりの美品です。
(あくまでユーズドにつき、使用による光の加減でわかる程度の極小さな小傷などはご容赦下さい)
動作も問題なく、大変良好です。
お探しの方は是非♪
【付属品】
・未開封専用粘着パッド7cm丸型 4枚入り×1袋
(使用期限202１年5月、お試しにどうぞ)
・Vスティック(極僅かな使用小傷が少々有り)
・パッドコード 2本
・ACアダプター
・取扱説明書（個人情報ページ切り取り）
・外箱(使用感あり)
※取扱説明書はヨレ、汚れが少し使用感ございます。
気になる方はコピーなさって下さい
※神経質な方や細かなことが気になる方はご遠慮下さい
※外箱をプチプチで包んで発送します。
販売名：セラピムコアキューブ
電源入力：15W
定格電圧及び周波数：AC100V50/60Hz
出力波形：エムキューブ波
出力周波数：1～12.5万Hz
最大出力：55mA(500Ω負荷時)×2、FACEモード＝1/3
出力段階：30段階
モード：3モード…Body（4拍）、Relax（1/f）、Face（8拍）
タイマー：10分、20分、30分、40分
ハンマー：1、2、3、4、5（5段階）
音：1、2、3、4（4段階）
出力チャンネル数：2
安全装置：過電流保護
寸法：約240W×150D×50H(mm)
重量：約550g
#mキューブ波
#美容機器
#emsマシン
#高周波ems
#エステEMS
タイプ···EMS
テクノリンク、セラピムコアキューブです。
数回使用してしまったままになっていました。
目立つキズや汚れも見当たらず、かなりの美品です。
(あくまでユーズドにつき、使用による光の加減でわかる程度の極小さな小傷などはご容赦下さい)
動作も問題なく、大変良好です。
お探しの方は是非♪
【付属品】
・未開封専用粘着パッド7cm丸型 4枚入り×1袋
(使用期限202１年5月、お試しにどうぞ)
・Vスティック(極僅かな使用小傷が少々有り)
・パッドコード 2本
・ACアダプター
・取扱説明書（個人情報ページ切り取り）
・外箱(使用感あり)
※取扱説明書はヨレ、汚れが少し使用感ございます。
気になる方はコピーなさって下さい
※神経質な方や細かなことが気になる方はご遠慮下さい
※外箱をプチプチで包んで発送します。
販売名：セラピムコアキューブ
電源入力：15W
定格電圧及び周波数：AC100V50/60Hz
出力波形：エムキューブ波
出力周波数：1～12.5万Hz
最大出力：55mA(500Ω負荷時)×2、FACEモード＝1/3
出力段階：30段階
モード：3モード…Body（4拍）、Relax（1/f）、Face（8拍）
タイマー：10分、20分、30分、40分
ハンマー：1、2、3、4、5（5段階）
音：1、2、3、4（4段階）
出力チャンネル数：2
安全装置：過電流保護
寸法：約240W×150D×50H(mm)
重量：約550g
#mキューブ波
#美容機器
#emsマシン
#高周波ems
#エステEMS
タイプ···EMS
商品の説明
セラピム コアキューブ | 株式会社テクノリンク
数回のみ セラピム コアキューブ serapm Core cube テクノリンク
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