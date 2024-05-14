美品・1点限定‼️脱毛器　美顔器　バストケア　エステ級　セルフエステ　トワンジュ

商品の詳細

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脱毛だけでなく、美顔器、バストケアも出来るので

年中通して大活躍間違いなし‼️

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⚫︎トワンジュ

⚫︎１回のみ使用（腕・足で利用）

⚫︎写真⑤が残りのショット数です

⚫︎65000円で購入

⚫︎家庭用フラッシュ式美容器

⚫︎ジェルなしで操作も簡単

⚫︎動作確認済みです。問題なくご使用いただけます。

⚫︎本体消毒済みです

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✏️即購入・深夜無言購入大歓迎です⭐️

✏️【1点だけ】の早いもの勝ち！！

✏️送料無料！！

✏️不具合は評価前にご連絡ください！！



・自宅保管・簡易包装での発送に

ご理解いただきご購入ください



・商品の状態は実物写真をご確認ください

・端末の設定、機種によって色の誤差がある旨

ご了承ください



※追加写真希望ございましたらコメント下さい

※少しでもお安く出品出来るように送料の都合上箱から出して発送する場合がございます。ご了承下さい。





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