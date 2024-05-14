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美品・1点限定‼️脱毛器　美顔器　バストケア　エステ級　セルフエステ　トワンジュ

Pspoon

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美品・1点限定‼️脱毛器　美顔器　バストケア　エステ級　セルフエステ　トワンジュ
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商品の詳細


脱毛だけでなく、美顔器、バストケアも出来るので
年中通して大活躍間違いなし‼️


⚫︎トワンジュ
⚫︎１回のみ使用（腕・足で利用）
⚫︎写真⑤が残りのショット数です
⚫︎65000円で購入
⚫︎家庭用フラッシュ式美容器
⚫︎ジェルなしで操作も簡単
⚫︎動作確認済みです。問題なくご使用いただけます。
⚫︎本体消毒済みです
……………………………………………………………………………

✏️即購入・深夜無言購入大歓迎です⭐️
✏️【1点だけ】の早いもの勝ち！！
✏️送料無料！！
✏️不具合は評価前にご連絡ください！！

・自宅保管・簡易包装での発送に
ご理解いただきご購入ください

・商品の状態は実物写真をご確認ください
・端末の設定、機種によって色の誤差がある旨
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商品の説明

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