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【新品未使用】 パナソニック ES-WP9A-H 光エステ SMOOTHEPI
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￥19646税込
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商品の詳細
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完全な新品ではありませんので、完品を求める方は購入の際要検討ください。
【2023年発売】
パナソニック光美容器光エステスムースエピボディ\u0026フェイス用スピードパワーグレーES-WP9A-H
ブランドパナソニック(Panasonic)
色グレー
商品の重量0.4キログラム
耐水レベル非防水
タイプ···光美容器
【モデル】
スピード×パワーで全身ケア
【ダブルランプ】
ハイパワーとやさしさを両立。
【スピーディー】
ワイドな照射面とスピード照射モード(※1)で時短ケアが可能。
【使用可能部位】
脚・腕・ワキ・手・お腹・Vゾーン・Iゾーン・Oゾーン・顔（ヒゲにも対応）
※1ボディ・Vゾーン用アタッチメント取付時に選択可能
商品の説明
ES-WP9A-H ○パナソニック 光エステ スムースエピ ボディ＆フェイス用 ...
在庫あり パナソニック Panasonic ES-WP9A-H 光エステ SMOOTHEPI（スムースエピ）スピード×パワー グレー 光美容器 家庭用脱毛器【送料無料(北海道・沖縄・離島除く)】-ぎおん WEB本店
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