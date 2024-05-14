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パナソニック

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【新品未使用】 パナソニック ES-WP9A-H 光エステ SMOOTHEPI
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【2023年発売】
パナソニック光美容器光エステスムースエピボディ\u0026フェイス用スピードパワーグレーES-WP9A-H

ブランドパナソニック(Panasonic)
色グレー
商品の重量0.4キログラム
耐水レベル非防水
タイプ···光美容器

【モデル】
スピード×パワーで全身ケア
【ダブルランプ】
ハイパワーとやさしさを両立。
【スピーディー】
ワイドな照射面とスピード照射モード(※1)で時短ケアが可能。
【使用可能部位】
脚・腕・ワキ・手・お腹・Vゾーン・Iゾーン・Oゾーン・顔（ヒゲにも対応）
※1ボディ・Vゾーン用アタッチメント取付時に選択可能

商品の説明

【新品未使用】 パナソニック ES-WP9A-H 光エステ SMOOTHEPI
ES-WP9A-H ○パナソニック 光エステ スムースエピ ボディ＆フェイス用 ...

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