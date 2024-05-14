【新品未開封】ES-WH7A-W 光エステ スムースエピ 脱毛器 パナソニック

商品の詳細

【商品説明】

パナソニック Panasonic

ES-WH7A-Wホワイト光エステスムースエピ

光美容器



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Color：ホワイト White



【商品詳細】

★サロンと同様のIPL技術でムダ毛と美肌へアプローチ

★ワイドな照射面

★デリケートなVIOにも。アタッチメントを使い分けて自宅で全身ムダ毛ケア

★パーツ別お手入れ頻度の目安

使い始めは2週間に1度のケアでOK。

脚、腕、ワキ、手、胸、お腹、顔(女性)、VIOゾーン:[最初の2カ月]2週間に1度→[3カ月目以降]4〜8週間に1度

顔(ヒゲを含む):3日に1度

★30万回照射可能



*照射方式：IPL

*電源方式：交流式

*電圧：AC100-240V(自動電圧切替付)50/60Hz

*消費電力(約)：25W(照射準備時)

*使用可能回数(約)：30万回

*照射面積…

・ボディ・Vゾーン用アタッチメント：5.4cm2

・I・Oゾーン用アタッチメント：2.6cm2

・フェイス用アタッチメント：2.6cm2

*サイズ(約)：幅6.9×奥行4×高さ16.3cm(ACアダプター、キャップ含まず)

*質量(約)：230g(ACアダプター、キャップ含まず)

*電源コード長さ(約)：[ACアダプター]1.8m

タイプ...光美容器 241