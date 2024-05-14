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【新品未開封】ES-WH7A-W 光エステ スムースエピ 脱毛器 パナソニック

パナソニック

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商品の詳細

【商品説明】
パナソニック　Panasonic
ES-WH7A-Wホワイト光エステスムースエピ
光美容器

☆新品未使用
☆匿名配送
☆送料無料
☆即購入可

Color：ホワイト　White

【商品詳細】
★サロンと同様のIPL技術でムダ毛と美肌へアプローチ
★ワイドな照射面
★デリケートなVIOにも。アタッチメントを使い分けて自宅で全身ムダ毛ケア
★パーツ別お手入れ頻度の目安
使い始めは2週間に1度のケアでOK。
脚、腕、ワキ、手、胸、お腹、顔(女性)、VIOゾーン:[最初の2カ月]2週間に1度→[3カ月目以降]4〜8週間に1度
顔(ヒゲを含む):3日に1度
★30万回照射可能

*照射方式：IPL
*電源方式：交流式
*電圧：AC100-240V(自動電圧切替付)50/60Hz
*消費電力(約)：25W(照射準備時)
*使用可能回数(約)：30万回
*照射面積…
・ボディ・Vゾーン用アタッチメント：5.4cm2
・I・Oゾーン用アタッチメント：2.6cm2
・フェイス用アタッチメント：2.6cm2
*サイズ(約)：幅6.9×奥行4×高さ16.3cm(ACアダプター、キャップ含まず)
*質量(約)：230g(ACアダプター、キャップ含まず)
*電源コード長さ(約)：[ACアダプター]1.8m
タイプ...光美容器　241

商品の説明

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