- 当日発送
- 送料無料
【新品未開封】ES-WH7A-W 光エステ スムースエピ 脱毛器 パナソニック
- 販売価格 ：
-
￥9920税込
- 獲得ポイント ：
- 562ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
【商品説明】
パナソニック Panasonic
ES-WH7A-Wホワイト光エステスムースエピ
光美容器
☆新品未使用
☆匿名配送
☆送料無料
☆即購入可
Color：ホワイト White
【商品詳細】
★サロンと同様のIPL技術でムダ毛と美肌へアプローチ
★ワイドな照射面
★デリケートなVIOにも。アタッチメントを使い分けて自宅で全身ムダ毛ケア
★パーツ別お手入れ頻度の目安
使い始めは2週間に1度のケアでOK。
脚、腕、ワキ、手、胸、お腹、顔(女性)、VIOゾーン:[最初の2カ月]2週間に1度→[3カ月目以降]4〜8週間に1度
顔(ヒゲを含む):3日に1度
★30万回照射可能
*照射方式：IPL
*電源方式：交流式
*電圧：AC100-240V(自動電圧切替付)50/60Hz
*消費電力(約)：25W(照射準備時)
*使用可能回数(約)：30万回
*照射面積…
・ボディ・Vゾーン用アタッチメント：5.4cm2
・I・Oゾーン用アタッチメント：2.6cm2
・フェイス用アタッチメント：2.6cm2
*サイズ(約)：幅6.9×奥行4×高さ16.3cm(ACアダプター、キャップ含まず)
*質量(約)：230g(ACアダプター、キャップ含まず)
*電源コード長さ(約)：[ACアダプター]1.8m
タイプ...光美容器 241
パナソニック Panasonic
ES-WH7A-Wホワイト光エステスムースエピ
光美容器
☆新品未使用
☆匿名配送
☆送料無料
☆即購入可
Color：ホワイト White
【商品詳細】
★サロンと同様のIPL技術でムダ毛と美肌へアプローチ
★ワイドな照射面
★デリケートなVIOにも。アタッチメントを使い分けて自宅で全身ムダ毛ケア
★パーツ別お手入れ頻度の目安
使い始めは2週間に1度のケアでOK。
脚、腕、ワキ、手、胸、お腹、顔(女性)、VIOゾーン:[最初の2カ月]2週間に1度→[3カ月目以降]4〜8週間に1度
顔(ヒゲを含む):3日に1度
★30万回照射可能
*照射方式：IPL
*電源方式：交流式
*電圧：AC100-240V(自動電圧切替付)50/60Hz
*消費電力(約)：25W(照射準備時)
*使用可能回数(約)：30万回
*照射面積…
・ボディ・Vゾーン用アタッチメント：5.4cm2
・I・Oゾーン用アタッチメント：2.6cm2
・フェイス用アタッチメント：2.6cm2
*サイズ(約)：幅6.9×奥行4×高さ16.3cm(ACアダプター、キャップ含まず)
*質量(約)：230g(ACアダプター、キャップ含まず)
*電源コード長さ(約)：[ACアダプター]1.8m
タイプ...光美容器 241
商品の説明
光エステ スムースエピ ES-WH7A | 商品一覧 | ボディケア（光エステ ...
Amazon | パナソニック 光美容器 光エステ スムースエピ ボディ ...
ES-WH7A-W 光エステ スムースエピ ホワイト [フラッシュ式 /AC100V-240V]
ES-WH7A-W 光エステ スムースエピ ホワイト [フラッシュ式 /AC100V-240V]
Amazon | パナソニック 光美容器 光エステ スムースエピ ボディ ...
【新品未開封】ES-WH7A-W 光エステ スムースエピ 脱毛器 パナソニック | フリマアプリ ラクマ
Amazon | パナソニック 光美容器 光エステ スムースエピ ボディ ...
パナソニック 光エステ スムースエピ ホワイト ES-WH7A-W 【あすつく ...
Panasonic ES-WH7A-W 光美容器 光エステ SMOOTHEPI[スムースエピ ...
Panasonic ES-WG0A-H 光美容器 光エステ SMOOTHEPI[スムースエピ ...
光エステ スムースエピ ES-WG0A | 商品一覧 | ボディケア（光エステ ...
パナソニック Panasonic 光エステ スムースエピ ホワイト ［フラッシュ ...
パナソニック ES-WH7A-W 光エステ スムースエピ ホワイト 買取り実績 ...
パナソニック 光美容器 光エステ スムースエピ ES-WH7...｜マッキー ...
家電・スマホ・カメラ・美容/健康・美容機器のデイリーランキング
-
-
-
2
TOSHIBA 東芝 REGZA 32S21
テレビ
￥4,800
-
-
-
5
tria パーソナルレーザー脱毛器
美容機器
￥13,800