F-sonic futawa

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商品の詳細

タイプ···目元ケア

部位···目元

F-sonicfutawa
2回使用しましたが使用しなくなってしまったため出品致します。

ACアダプタでも電池でも使用可能です。
令和3年12月17日に購入した商品です。

商品の説明

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