新品未開封リファファインバブルピュアホワイト ReFa FINE BUBBLE ...

商品の詳細

■株式会社MTG

ReFaFINEBUBBLEPURE

リファファインバブルピュア

シャワーヘッド

単品一個のみのご案内です。



※以下当該商品紹介からの引用です

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全身を包みこむ2つの泡、ウルトラファインバブルとマイクロバブルがやさしく汚れを落とし、心地よく温め、うるおいを与えます。ち

・サイズ（約）：横9.3×奥行14.4×縦23.6㎝

・重量（約）：250g

・付属品：アダプター（K・M・G）、外装リング、ゴムパッキン（細）、クイックガイド、ギャランティーカード、オープナー

・機能：ダブルスパイラルキャビテーション、4つの水流切り換え（ミスト・ジェット・ピュアストレート・ストレート）

・中国製

・素材：ASA、ABS、ポリアセタール、ステンレス、エチレンプロピレンゴム、ニトリルゴム

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※引用終わり



※取扱説明書、保証書、ギャランティーカードは箱の中に入っています



※新品未開封・未使用での出品のため開封後の返品は対応いたしかねます





※付属のアダプターでほとんどのシャワーホースに取り付けできるようですが、使用可能な環境、使用上の注意など商品の基本情報についてはReFaの公式サイトをご参照のうえご検討くださいませ。メーカー保証あります。

MTGReFaFINEBUBBLE

#MTG





タイプ···その他



部位···頭皮