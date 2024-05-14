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Mac book pro13インチ/i5/8G
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商品の詳細
画面サイズ···13～14.4インチ
CPU種類···Corei5
OS···MacOS
メモリ···8～15GB
購入後あまり使用しませんでしたので美品だと思います。大切に使用して頂ける方にお譲りします。
今からPCを買って作業をしたい方には十分すぎるスペックだと思います。
新品を求めてる方の購入はお控えください。
検討の程よろしくお願い申し上げます。
充電回数147回です。
画面サイズ···13～14.4インチ
CPU種類···Corei5
OS···MacOS
メモリ···8～15GB
SSD容量···512～999GB
CPU種類···Corei5
OS···MacOS
メモリ···8～15GB
購入後あまり使用しませんでしたので美品だと思います。大切に使用して頂ける方にお譲りします。
今からPCを買って作業をしたい方には十分すぎるスペックだと思います。
新品を求めてる方の購入はお控えください。
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充電回数147回です。
画面サイズ···13～14.4インチ
CPU種類···Corei5
OS···MacOS
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商品の説明
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