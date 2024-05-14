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Mac book pro13インチ/i5/8G

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商品の詳細

画面サイズ···13～14.4インチ

CPU種類···Corei5

OS···MacOS

メモリ···8～15GB

購入後あまり使用しませんでしたので美品だと思います。大切に使用して頂ける方にお譲りします。
今からPCを買って作業をしたい方には十分すぎるスペックだと思います。

新品を求めてる方の購入はお控えください。

検討の程よろしくお願い申し上げます。

充電回数147回です。



画面サイズ···13～14.4インチ

CPU種類···Corei5

OS···MacOS

メモリ···8～15GB

SSD容量···512～999GB

商品の説明

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