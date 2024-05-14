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【美品】Surface laptop 2 128GB core i5 8GB

Ispoon

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商品の詳細

MicrosoftSurfacelaptop2128GBcorei58GB
マイクロソフトサーフェス

約3年前に購入し、大学のレポート作成で使用しておりました。
そのため使用頻度は高くなく、状態も良好です。
裏側左下の滑り止めが剥がれています。
汚れはなく大変綺麗な状態です。

付属品等は全て付いております。

本体初期化済み、すぐにお使いいただけます。

【メーカー】Microsoft（マイクロソフト）
【型番】SurfaceLaptop2
【カラー】プラチナ
【OS】Windows10
【液晶サイズ】13.5インチ
【解像度】2256×1504タッチパネル
【質量】約1.25kg
【CPU】第8世代IntelCorei5-8350U
【メモリ】8GB
【ストレージ】SSD128GB
【光学ドライブ】なし
【WEBカメラ】あり
【インターフェイス】USB3.0x1、電源ジャックx1

画面サイズ···13～14.4インチ

製品年式···2019

CPU種類···Corei5

OS···Windows10

メモリ···8GB

SSD容量···128GB

特徴···Office2019

カラー…シルバー

Windows
Macbook

商品の説明

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