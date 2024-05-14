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LG 有機EL 4Kモニター ディスプレイ 32EP950-B 31.5インチ

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LG 有機EL 4Kモニター ディスプレイ 32EP950-B 31.5インチ
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商品の詳細

解像度（規格）···4K（3840x2160）

モニタサイズ···30インチ～

LG有機EL4Kモニターディスプレイ32EP950-B31.5インチ

状態:見た目傷など汚れないです
付属品:多分全て揃ってます。

仕様[32EP950-B.AJL]

【画面サイズ】31.5インチ
【パネル種類】有機EL
【解像度】3840x2160
【輝度】500cd/m2
【入力端子】DisplayPortx2/HDMI/Type-C
【スピーカー】なし

商品の説明

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