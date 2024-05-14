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【674】HP compaq 620 Win10 SSD office2021
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商品の詳細
仕様
OS:Windows10home64bit22H2
CPU:intelCore2DuoT81002.1GHz
メモリ: 4.GB
ストレージ:SSD120GB
光学ドライブ：DVDマルチ 音楽CDで確認済
キーボード:テカリはありますが、文字消えはありません。入力確認済
Wi-Fi：USBアダプターで接続できます。
カメラ:ありません。
office:MicrosoftofficeProfessionalPlus2021インストール済
バッテリー:充電できません。
付属品:HP製ACアダプター、Wi-Fiアダプター
他のWindows10の出品は↓
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キーボード:テカリはありますが、文字消えはありません。入力確認済
Wi-Fi：USBアダプターで接続できます。
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付属品:HP製ACアダプター、Wi-Fiアダプター
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商品の説明
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