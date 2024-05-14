Ryzen 5 2600 GTX1660 m.2SSDゲーミングPC

商品の詳細

〇Win11サポート公式インストール

〇512GBM.2SSD高速起動、高速動作そこそこ奇麗です

〇GTX1660+Ryzen52600(7世代i7より高性能)

Apexフォートナイトなど中ー高画質プレイ可能

FPSはGTX1660+ ゲーム名で検索ください

スペック

CPU:Ryzen526006コア/12スレッド

定格3.4GHz//最大クロック3.9Ghz

メモリ:16GBDDR48GB×2空きスロット0

M.2SSD:512GB正常 Intel製

OS:Windows11Home



グラフィックGeForceGTX16606GB

画像出力HDMIDPDVI



マザーボード画像参照



電源500W80PLUS



USB3.0背面4 前面1(※1つ使用できないので蓋をしています)



DVDドライブ



l本体 GALLERIARJ5

サイズ185（幅）×395（奥行き）×370（高さ）mm



付属品 電源ケーブル 再インストール用DVD



注意

・中古です。無線機能なし必要な場合は別途アダプタ(amazonで1500円ほどであります)を購入下さい。



・購入後12時間以内に支払いでき到着後48時間以内に動作確認できる人はご購入下さい



・初期不良による返品は送料元払いでお願いします



ゲーミングパソコン

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画像編集

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#オーバーウォッチ#BF#PUBG#FF14#FF15#ForzaHorizon#PSO2#VALORANT



人気モデル...GTX1660

CPU種類...Ryzen5

コア数...6コア

メモリ容量...16GB～32GB未満

OS...Windows

SSD容量...512GB～1000GB未満

ディスプレイ...なし