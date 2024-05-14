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Ryzen 5 2600 GTX1660 m.2SSDゲーミングPC
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￥19035税込
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商品の詳細
〇Win11サポート公式インストール
〇512GBM.2SSD高速起動、高速動作そこそこ奇麗です
〇GTX1660+Ryzen52600(7世代i7より高性能)
Apexフォートナイトなど中ー高画質プレイ可能
FPSはGTX1660+ ゲーム名で検索ください
スペック
CPU:Ryzen526006コア/12スレッド
定格3.4GHz//最大クロック3.9Ghz
メモリ:16GBDDR48GB×2空きスロット0
M.2SSD:512GB正常 Intel製
OS:Windows11Home
グラフィックGeForceGTX16606GB
画像出力HDMIDPDVI
マザーボード画像参照
電源500W80PLUS
USB3.0背面4 前面1(※1つ使用できないので蓋をしています)
DVDドライブ
l本体 GALLERIARJ5
サイズ185（幅）×395（奥行き）×370（高さ）mm
付属品 電源ケーブル 再インストール用DVD
注意
・中古です。無線機能なし必要な場合は別途アダプタ(amazonで1500円ほどであります)を購入下さい。
・購入後12時間以内に支払いでき到着後48時間以内に動作確認できる人はご購入下さい
・初期不良による返品は送料元払いでお願いします
ゲーミングパソコン
動画編集
画像編集
\"ブループロトコル#原神#eSports#フォートナイト#フォトナ#R6S#シージ#APEX#ApexLegends
#オーバーウォッチ#BF#PUBG#FF14#FF15#ForzaHorizon#PSO2#VALORANT
人気モデル...GTX1660
CPU種類...Ryzen5
コア数...6コア
メモリ容量...16GB～32GB未満
OS...Windows
SSD容量...512GB～1000GB未満
ディスプレイ...なし
〇512GBM.2SSD高速起動、高速動作そこそこ奇麗です
〇GTX1660+Ryzen52600(7世代i7より高性能)
Apexフォートナイトなど中ー高画質プレイ可能
FPSはGTX1660+ ゲーム名で検索ください
スペック
CPU:Ryzen526006コア/12スレッド
定格3.4GHz//最大クロック3.9Ghz
メモリ:16GBDDR48GB×2空きスロット0
M.2SSD:512GB正常 Intel製
OS:Windows11Home
グラフィックGeForceGTX16606GB
画像出力HDMIDPDVI
マザーボード画像参照
電源500W80PLUS
USB3.0背面4 前面1(※1つ使用できないので蓋をしています)
DVDドライブ
l本体 GALLERIARJ5
サイズ185（幅）×395（奥行き）×370（高さ）mm
付属品 電源ケーブル 再インストール用DVD
注意
・中古です。無線機能なし必要な場合は別途アダプタ(amazonで1500円ほどであります)を購入下さい。
・購入後12時間以内に支払いでき到着後48時間以内に動作確認できる人はご購入下さい
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ゲーミングパソコン
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#オーバーウォッチ#BF#PUBG#FF14#FF15#ForzaHorizon#PSO2#VALORANT
人気モデル...GTX1660
CPU種類...Ryzen5
コア数...6コア
メモリ容量...16GB～32GB未満
OS...Windows
SSD容量...512GB～1000GB未満
ディスプレイ...なし
商品の説明
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