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ThinkPad X280
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商品の詳細
モバイルノートPC Lenovo
ThinkPadX280
Corei3-7020U（第7世代）
SSD容量:256GB
メモリ：4GB
画面サイズ：12.5インチ（1366×768）
無線LAN
Webカメラ
HDMI
光学ドライブ：なし
Windows11インストール済み
純正ACアダプターがありません。ご自身で用意してください。
2018年発売の中古品ですので薄いスレキズ、キーボードに少しテカリがありますが、目立つ大きなキズや汚れなどなく私感ですが概ねキレイなPCです。
画面サイズ...11～12.9インチ
ThinkPadX280
Corei3-7020U（第7世代）
SSD容量:256GB
メモリ：4GB
画面サイズ：12.5インチ（1366×768）
無線LAN
Webカメラ
HDMI
光学ドライブ：なし
Windows11インストール済み
純正ACアダプターがありません。ご自身で用意してください。
2018年発売の中古品ですので薄いスレキズ、キーボードに少しテカリがありますが、目立つ大きなキズや汚れなどなく私感ですが概ねキレイなPCです。
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商品の説明
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