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MacBook Pro 13-inch, 2017
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￥13112税込
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商品の詳細
充電器と、箱をお付けします。
プロセッサ
2.3GHzデュアルコアIntelCorei5
メモリ
8GB2133MHzLPDDR3
充放電回数:156
状態:修理サービス推奨
カラー···シルバー
画面サイズ···13インチ～14.5インチ
CPU種類···Corei5
OS···MacOS
メモリ···8～15GB
HDD容量···～499GB
SSD容量···128～255GB
商品の説明
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