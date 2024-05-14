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MacBook Pro 13-inch, 2017

アップル

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MacBook Pro 13-inch, 2017
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商品の詳細

MacBookPro(13-inch,2017,TwoThunderbolt3ports)
充電器と、箱をお付けします。

プロセッサ
2.3GHzデュアルコアIntelCorei5

メモリ
8GB2133MHzLPDDR3

充放電回数:156
状態:修理サービス推奨

カラー···シルバー
画面サイズ···13インチ～14.5インチ
CPU種類···Corei5
OS···MacOS
メモリ···8～15GB
HDD容量···～499GB

SSD容量···128～255GB

商品の説明

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