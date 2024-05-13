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Barocco MD770 有線 茶軸 US 分離キーボード

Jstoop

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Barocco MD770 有線 茶軸 US 分離キーボード
Barocco MD770 有線 茶軸 US 分離キーボード
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商品の詳細

BaroccoMD770茶軸です。
一年半前に購入。半年ほど使用し、その後保管しておりました。

キーキャップを外して清掃を実施してます。
写真3-6枚めをご確認ください。

種類···キーボード
ケーブル···有線

商品の説明

Barocco MD770 有線 茶軸 US 分離キーボード
Mistel BAROCCO MD770 RGB JP メカニカル キーボード 有線接続 日本語JIS 88キー 左右分離型 CHERRY MX RGB茶軸 ブラック MD770-BJPPDBBT1
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Mistel BAROCCO MD770 RGB JP メカニカル キーボード 有線接続 日本語JIS 88キー 左右分離型 CHERRY MX RGB 静音赤軸 ブラック MD770-PJPPDBBT1
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