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Logitech ロジクール ブリオ BRIOウェブカメラ

ロジクール

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Logitech ロジクール ブリオ BRIOウェブカメラ
Logitech ロジクール ブリオ BRIOウェブカメラ
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商品の詳細

3年前コロナでリモートワークのために購入ウェブカメラになります。使わなくなった為出品します。当時は25000円くらいの価格でした。

本体とケーブルのみになります。保護フィルムを付けたまま使用したのでキレイな状態だと思います。
海外輸入品の為、ロゴ表記はLogicoolではなくLogitechになります。

4KおよびWindowsHello対応です。

商品の説明

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