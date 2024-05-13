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Logitech ロジクール ブリオ BRIOウェブカメラ
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商品の詳細
本体とケーブルのみになります。保護フィルムを付けたまま使用したのでキレイな状態だと思います。
海外輸入品の為、ロゴ表記はLogicoolではなくLogitechになります。
4KおよびWindowsHello対応です。
商品の説明
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