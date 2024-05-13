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Razer マウス キーボードセット
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￥5805税込
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商品の詳細
BasiliskUltimateRZ01-03170100-R3A1
キーボード(箱無し)
RazerBlackWidowV3TKLJP緑軸
2点セットです。
1年ほど使用しました。
使用感あります。
中古品ですのでご理解ある方のご購入をお願い致します。
商品の説明
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