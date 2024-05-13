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19 マイクロSDカード512GBサンディスクmicroSDカード512GB.2
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￥9499税込
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商品の詳細
microSDを出品いたします。
❏映像の仕事をしておりますので、メーカー及び容量は豊富に揃えております。
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#りんちゃんさんのmicroSD
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❏使用用途
Gopro、ニンテンドースイッチ、アンドロイド、タブレット、スマートフォン、パソコン等に使用できます。
❏商品
microSDXCカード512GB
容量：512GB
読込：１２０MB/s
書込： ９０MB/s
❏スペック
総合スペック：スピードクラス:Class10UHS-3A1V30
スピードクラス ：Class１０
UHSスピードクラス：U1
アプリェーションパフォーマンスクラス（AP）：A１
ビデオスピードクラス：V３０
❏ご購入詳細
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商品の説明
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