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EPSON XP-6100 多機能インクジェットプリンター
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-
￥7400税込
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商品の詳細
【商品状態】
シアンのインク切れです。
【メーカー.型式.スペックなど】
EPSON
XP-6100
【付属品】
電源ケーブル
新品インク PB2個
取扱説明書
※発送は基本1〜2日の間に行います。
※梱包は丁寧に致します。基本的にプチプチにて商品を包装し段ボール、巻き段ボール、ストレッチフィルムなど状況に応じて適切な方法にて発送致します。
※撮影はスマートフォンにて行っておりますので、実際の色合いに差異が出ることもありますのでご了承の程お願い致します。
※中古購入品ですので以前の使用環境については分かりかねますのでご了承下さい。
シアンのインク切れです。
【メーカー.型式.スペックなど】
EPSON
XP-6100
【付属品】
電源ケーブル
新品インク PB2個
取扱説明書
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※梱包は丁寧に致します。基本的にプチプチにて商品を包装し段ボール、巻き段ボール、ストレッチフィルムなど状況に応じて適切な方法にて発送致します。
※撮影はスマートフォンにて行っておりますので、実際の色合いに差異が出ることもありますのでご了承の程お願い致します。
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商品の説明
Epson 多機能プリンター Expression Premium XP-6100
Epson 多機能プリンター Expression Premium XP-6100
Epson 多機能プリンター Expression Premium XP-6100
Epson 多機能プリンター Expression Premium XP-6100
Epson 多機能プリンター Expression Premium XP-6100
Epson 多機能プリンター Expression Premium XP-6100
Epson 多機能プリンター Expression Premium XP-6100
Epson 多機能プリンター Expression Premium XP-6100
Epson 多機能プリンター Expression Premium XP-6100
EP-810AB A4インクジェットプリンター/カラリオ/多機能モデル(6色) 1台 ...
プリントは、epson 6000 xp6000 XP-6100 XP-7000 s5010 s7110 s7050 ...
Epson 多機能プリンター Expression Premium XP-7100
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