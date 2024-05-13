EPSON XP-6100 多機能インクジェットプリンター

商品の詳細

【商品状態】

シアンのインク切れです。



【メーカー.型式.スペックなど】

EPSON

XP-6100



【付属品】

電源ケーブル

新品インク PB2個

取扱説明書



※発送は基本1〜2日の間に行います。



※梱包は丁寧に致します。基本的にプチプチにて商品を包装し段ボール、巻き段ボール、ストレッチフィルムなど状況に応じて適切な方法にて発送致します。



※撮影はスマートフォンにて行っておりますので、実際の色合いに差異が出ることもありますのでご了承の程お願い致します。



※中古購入品ですので以前の使用環境については分かりかねますのでご了承下さい。