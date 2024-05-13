Philips Hue ゲーミングライト 32~34インチPCモニター対応

商品の詳細

【メーカー】Philips

【製品】PhilipsHuePCライトリボン

【仕様】グラデーション対応

【仕様】32~34インチPCモニター対応

【状態】現在問題無く使用中（参考：写真のモニタは27インチ）

【付属品】本体、電源アダプタ、取り付けアタッチメント一式



色味等の操作には別途HUEブリッジ＋アプリが必要と思いますが、詳しくないので詳細はお答え難しいです。



取り付けはもともと3Mの粘着両面テープですので、粘着テープの再利用は難しいです。

お手持ち機器への貼り付けの手段は購入者様の方でご用意ください。

剥がし易さと粘着力と入手性の観点で、3Mのコマンドタブが個人的な意見としてはお勧めです。



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