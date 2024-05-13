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Philips Hue ゲーミングライト 32~34インチPCモニター対応
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-
￥6150税込
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商品の詳細
【メーカー】Philips
【製品】PhilipsHuePCライトリボン
【仕様】グラデーション対応
【仕様】32~34インチPCモニター対応
【状態】現在問題無く使用中（参考：写真のモニタは27インチ）
【付属品】本体、電源アダプタ、取り付けアタッチメント一式
色味等の操作には別途HUEブリッジ＋アプリが必要と思いますが、詳しくないので詳細はお答え難しいです。
取り付けはもともと3Mの粘着両面テープですので、粘着テープの再利用は難しいです。
お手持ち機器への貼り付けの手段は購入者様の方でご用意ください。
剥がし易さと粘着力と入手性の観点で、3Mのコマンドタブが個人的な意見としてはお勧めです。
#ゲーミング
#RGB
#HUE
#ドレスアップ
【製品】PhilipsHuePCライトリボン
【仕様】グラデーション対応
【仕様】32~34インチPCモニター対応
【状態】現在問題無く使用中（参考：写真のモニタは27インチ）
【付属品】本体、電源アダプタ、取り付けアタッチメント一式
色味等の操作には別途HUEブリッジ＋アプリが必要と思いますが、詳しくないので詳細はお答え難しいです。
取り付けはもともと3Mの粘着両面テープですので、粘着テープの再利用は難しいです。
お手持ち機器への貼り付けの手段は購入者様の方でご用意ください。
剥がし易さと粘着力と入手性の観点で、3Mのコマンドタブが個人的な意見としてはお勧めです。
#ゲーミング
#RGB
#HUE
#ドレスアップ
商品の説明
Philips Hue(フィリップスヒュー) ゲーミングライト テープライト PCディスプレイ PCモニター ストリップライト 映像音楽と同期 RGB Alexa対応 スマートホーム ゲーム 明るい 間接照明 ライト 調光 調色 Echo Google Home Siri 【日本正規品】 ...
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