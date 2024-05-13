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YAMAHA RTX830

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商品の詳細

本体、通電のみしています。
ほぼ新品です。

YAMAHARTX830

IP種類:IPV6
VOIP対応有無:VOIP有
color:GRAY
伝送方式:有線
有線LAN規格:1000BASE−TX

#ヤマハ
#YAMAHA

商品の説明

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