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商品の詳細

構築のために購入しましたが使用しなかった為、出品します。
シュリンク包装付きの未開封品です。（PoEインジェクター付き）

＃商品説明
200クライアント数までサポートできる、2+Gbpsアグリゲートスループットを実現したデュアルバンド、802.11acWave2アクセスポイント。

AccessPointnanoHD(UAPnanoHD)は5GHz(4x4MU-MIMO)及び2.4GHz(2x2MIMO)バンドにて2+Gbpsアグリゲートスループットを実現したコンパクトなデュアルバンドアクセスポイントです。室内であれば、どこにでも設置できる優雅なナノサイズデザイン。簡単なプラグ・アンド・プレイ仕組みを採用しているUAPnanoHDはUniFiNetworkアプリによって素早く設定し、一括管理できます

商品の説明

（新品）Unifi Access Point nanoHD
Access Point nanoHD アクセスポイント – Ubiquiti 日本公式ストア
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Access Point nanoHD アクセスポイント
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