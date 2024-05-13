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Alldocube Iplay40 128GB 8GB
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￥3610税込
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商品の詳細
AlldocubeIplay40128GB8GBAndroid10.
新品購入後自宅wifi運用していたもの。
箱、充電器、説明書あり。
電池持ちは個人的な感覚ですが、購入時と比べ同じではないが、異常に減る感じはしません。
主に電子書籍、ネット麻雀に使用していたもの。
ご覧になりたい箇所指示頂ければ撮影いたします。
梱包を再利用して配送します。
メルカリの仕様上、交渉中であっても先に購入した方優先となります。ご了承下さい。
OS種類...Android
画面サイズ...10.4インチ
新品購入後自宅wifi運用していたもの。
箱、充電器、説明書あり。
電池持ちは個人的な感覚ですが、購入時と比べ同じではないが、異常に減る感じはしません。
主に電子書籍、ネット麻雀に使用していたもの。
ご覧になりたい箇所指示頂ければ撮影いたします。
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OS種類...Android
画面サイズ...10.4インチ
商品の説明
ALLDOCUBE iPlay 40 8GB/128GB-
ALLDOCUBE タブレット 10.4インチ android タブレットpc 2000x1200解像度 8コアCPU RAM8GB ROM256GB 2TB TF拡張 6200mAhバッテリー 2.4GHzと5GHz Wi-Fiモデル 4G LTE 8MPカメラ Bluetooth 5.0 ...
ALLDOCUBE iPlay 40 8GB/128GB-
ALLDOCUBE iPlay 40タブレット10.4インチのアンドロイド10オクタコア8GB RAM 128GB ROM デュアルsimカード2 18k ips unisoc T618 6000 2600mah BT5.0
ALLDOCUBE iPlay 40タブレット10.4インチのアンドロイド10オクタコア8GB RAM 128GB ROM デュアルsimカード2 18k ips unisoc T618 6000 2600mah BT5.0
ALLDOCUBE iPlay 40 8GB/128GB-
ALLDOCUBE タブレット 10.4インチ android タブレットpc 2000x1200解像度 8コアCPU RAM8GB ROM256GB 2TB TF拡張 6200mAhバッテリー 2.4GHzと5GHz Wi-Fiモデル 4G LTE 8MPカメラ Bluetooth 5.0 ...
ALLDOCUBE iPlay 40 8GB/128GB-
Amazon.co.jp: タブレット、ALLDOCUBE iplay 40H 10 インチタブレット ...
ALLDOCUBE iPlay40 Pro 256GB 4G LTE タブレットpc 10.4インチ ...
ALLDOCUBE iPlay 40 8GB/128GB-
Amazon.co.jp: Android 11 タブレット 10.4 インチ、ALLDOCUBE iplay ...
ALLDOCUBE iPlay 40 10.4 Inch Tablet, UNISOC Tiger T618, Octa-core ...
ALLDOCUBE iPlay 40 Pro 10.4 inch 2K Tablet PC Android 11 8GB RAM 256GB ROM Octa Core T618 4G Lte PhoneTablet
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