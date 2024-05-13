Alldocube Iplay40 128GB 8GB

商品の詳細

AlldocubeIplay40128GB8GBAndroid10.



新品購入後自宅wifi運用していたもの。



箱、充電器、説明書あり。



電池持ちは個人的な感覚ですが、購入時と比べ同じではないが、異常に減る感じはしません。



主に電子書籍、ネット麻雀に使用していたもの。





ご覧になりたい箇所指示頂ければ撮影いたします。



梱包を再利用して配送します。



メルカリの仕様上、交渉中であっても先に購入した方優先となります。ご了承下さい。



OS種類...Android

画面サイズ...10.4インチ