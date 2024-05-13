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新品未開封ハードディス2個BUFFALO HD-PGF1.0U3-WHA 1TB

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新品未開封ハードディス2個BUFFALO HD-PGF1.0U3-WHA 1TB
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商品の詳細

新品未使用、未開封のお品です。よろしくお願い致します。

BUFFALOHD-PGF1.0U3-WHA

BUSPOWERED:YES
CATEGORY_HDD:HARDDRIVE
RACKMOUNT:NO
RAID−LEVEL0:NO
RAID−LEVEL1:NO
RAID−LEVEL3:NO
RAID−LEVEL5:NO
RAID−LEVELOTH:NO
THUNDERBOLT:NO
USB有無種類:USB3.1
color:WHITE
ストレージ種類:HDD
フォームファクター種類:2.5インチ
外付けタイプ:ポータブル
接続インタフェイス:USB端子
本体タイプ:外付けポータブル

1TB外付けハードディスク

商品の説明

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