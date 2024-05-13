- 当日発送
- 送料無料
新品未開封ハードディス2個BUFFALO HD-PGF1.0U3-WHA 1TB
- 販売価格 ：
-
￥3696税込
- 獲得ポイント ：
- 248ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
BUFFALOHD-PGF1.0U3-WHA
BUSPOWERED:YES
CATEGORY_HDD:HARDDRIVE
RACKMOUNT:NO
RAID−LEVEL0:NO
RAID−LEVEL1:NO
RAID−LEVEL3:NO
RAID−LEVEL5:NO
RAID−LEVELOTH:NO
THUNDERBOLT:NO
USB有無種類:USB3.1
color:WHITE
ストレージ種類:HDD
フォームファクター種類:2.5インチ
外付けタイプ:ポータブル
接続インタフェイス:USB端子
本体タイプ:外付けポータブル
1TB外付けハードディスク
商品の説明
超激得SALE BUFFALO ポータブルHDD ブラック 1TB HD-PGF1.0U3-BKA ...
HD-PGF1.0U3-WHA 外付けHDD ホワイト [1TB /ポータブル型] BUFFALO ...
超激得SALE BUFFALO ポータブルHDD ブラック 1TB HD-PGF1.0U3-BKA ...
BUFFALO HD-PGF10U3-BKA 耐衝撃ポータブルHDD 1TB ブラック HD-PGF1 ...
得価大得価 バッファロー HD-PGF1.0U3-WHA USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃 ...
超激得SALE BUFFALO ポータブルHDD ブラック 1TB HD-PGF1.0U3-BKA ...
Amazon | BUFFALO USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD 1TB ...
超激得SALE BUFFALO ポータブルHDD ブラック 1TB HD-PGF1.0U3-BKA ...
Amazon | BUFFALO USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD 1TB ...
BUFFALO USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD 2TB ホワイト HD-PGF2.0U3-BWHA
HD-LB1.0TU2 : 外付けHDD : DriveStation | バッファロー
BUFFALO USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD 1TB ホワイト HD-PGF1.0U3-WHA
BUFFALO (バッファロー) 外付けHDD HD-LDS2.0U3-BA ...
HD-PGF1.0U3-WHA 外付けHDD ホワイト [1TB /ポータブル型] BUFFALO ...
家電・スマホ・カメラ・PC/タブレット・PC周辺機器のデイリーランキング
-
-
-
-
4
FOREATHLETE 45
PC周辺機器
￥5,586
-
-
6
【新品・未使用】Wooting 60 HE
PC周辺機器
￥17,100
この商品を見ている人におすすめ
-
-
ステアリング
￥2,399
-
カウル、フェンダー、外装
￥1,680
-
カウル、フェンダー、外装
￥7,252
-
ステアリング
￥1,260
-
カウル、フェンダー、外装
￥4,100
-