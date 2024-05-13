mrs.greenapple モバイルバッテリー

商品の詳細

Mrs.greenappleモバイルバッテリー

ミセスグリーンアップル



開封せず、暗所にて保存していました。



サイズ：約96×43×23mm

その他：容量5200mmAh／入力5V＝1A

出力5V＝2A／重量125g





※未開封のまま保管していたため動作確認などは行なっておりません。了承の上よろしくお願いいたします。







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#エデンの園

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