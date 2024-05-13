mrs.greenapple モバイルバッテリー

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商品の詳細

Mrs.greenappleモバイルバッテリー
ミセスグリーンアップル

開封せず、暗所にて保存していました。

サイズ：約96×43×23mm
その他：容量5200mmAh／入力5V＝1A
出力5V＝2A／重量125g


※未開封のまま保管していたため動作確認などは行なっておりません。了承の上よろしくお願いいたします。



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商品の説明

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