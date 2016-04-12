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PFU HAPPY HACKING BT 無刻印.黒　PD-KB600BN

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PFU HAPPY HACKING BT 無刻印.黒　PD-KB600BN
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商品の詳細

半年前ほどに購入致しました。
買い替えの為出品致します。

綺麗な状態ですが、
神経質な方はご遠慮ください。

箱、付属品、保証書　無しです。

よろしくお願いします。

商品の説明

PFU Happy Hacking Keyboard Professional BT 無刻印/墨 PD-KB600BN
PFU Happy Hacking Keyboard Professional BT 無刻印/墨 PD-KB600BN
PFU Happy Hacking Keyboard Professional BT 無刻印/墨 PD-KB600BN
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