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Magic Keyboard folio 日本語配列 iPad第10世代
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￥10810税込
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商品の詳細
AppleMagicKeyboardfolio日本語配列 iPad第10世代用です。
約半年前にiPad第10世代と一緒に購入しましたが、ほぼ使用する事がないので出品いたします。
数回使用したのみですのでほぼ新品同様ですが未使用品ではないという事をご理解いただきますようお願いいたします。
写真のとおり同梱品は全て揃っています。
よろしくお願いいたします。
約半年前にiPad第10世代と一緒に購入しましたが、ほぼ使用する事がないので出品いたします。
数回使用したのみですのでほぼ新品同様ですが未使用品ではないという事をご理解いただきますようお願いいたします。
写真のとおり同梱品は全て揃っています。
よろしくお願いいたします。
商品の説明
Magic Keyboard folio 日本語配列 iPad第10世代
Magic Keyboard folio 日本語配列 iPad第10世代
Magic Keyboard folio 日本語配列 iPad第10世代
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