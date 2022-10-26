Magic Keyboard folio 日本語配列　iPad第10世代

利用可

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

在庫あり

商品の詳細

AppleMagicKeyboardfolio日本語配列 iPad第10世代用です。



約半年前にiPad第10世代と一緒に購入しましたが、ほぼ使用する事がないので出品いたします。



数回使用したのみですのでほぼ新品同様ですが未使用品ではないという事をご理解いただきますようお願いいたします。



写真のとおり同梱品は全て揃っています。



よろしくお願いいたします。