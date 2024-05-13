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Apple iPad 第9世代 A13 Bionic 10.2型 Wi-Fi …

アップル

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商品の詳細

AppleiPad第9世代A13Bionic10.2型Wi-Fiストレージ64GBMK2L3JAシルバー

ビニール付き新品未使用です
すり替え防止の為返品は受け付けませんのでご了承ください

#Apple
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OS種類···iOS/iPadOS

シリーズ···iPad

世代···第9世代

ストレージ容量···64GB

通信規格···Wi-Fiモデル

商品の説明

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