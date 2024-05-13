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Apple iPad 第9世代 A13 Bionic 10.2型 Wi-Fi …
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商品の詳細
AppleiPad第9世代A13Bionic10.2型Wi-Fiストレージ64GBMK2L3JAシルバー
ビニール付き新品未使用です
すり替え防止の為返品は受け付けませんのでご了承ください
#Apple
#APPLE
OS種類···iOS/iPadOS
シリーズ···iPad
世代···第9世代
ストレージ容量···64GB
通信規格···Wi-Fiモデル
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#Apple
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OS種類···iOS/iPadOS
シリーズ···iPad
世代···第9世代
ストレージ容量···64GB
通信規格···Wi-Fiモデル
商品の説明
iPad（第9世代） A13 Bionic 10.2型 Wi-Fi ストレージ：64GB MK2K3J/A スペースグレイ
iPad（第9世代） A13 Bionic 10.2型 Wi-Fi ストレージ：64GB MK2K3J/A スペースグレイ
10.2インチiPad Wi‑Fiモデル 64GB - シルバー
iPad（第9世代） A13 Bionic 10.2型 Wi-Fi ストレージ：64GB MK2K3J/A スペースグレイ
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