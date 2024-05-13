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商品の詳細

LogicoolG403

USB有無種類:USB2.0
color:BLACK
コードタイプ:ワイヤード
スクロールタイプ:2−WAY
ホイール有
マウスタイプ:MOUSE
読み取り方式:光学式

#LogitechInternational
#Logicool


種類···マウス

ケーブル···有線ワイヤレス(無線)

商品の説明

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