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G403
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商品の詳細
LogicoolG403
USB有無種類:USB2.0
color:BLACK
コードタイプ:ワイヤード
スクロールタイプ:2−WAY
ホイール有
マウスタイプ:MOUSE
読み取り方式:光学式
#LogitechInternational
#Logicool
種類···マウス
ケーブル···有線ワイヤレス(無線)
USB有無種類:USB2.0
color:BLACK
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商品の説明
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