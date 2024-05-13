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商品の詳細

LogicoolG403



USB有無種類:USB2.0

color:BLACK

コードタイプ:ワイヤード

スクロールタイプ:2−WAY

ホイール有

マウスタイプ:MOUSE

読み取り方式:光学式



#LogitechInternational

#Logicool





種類···マウス



ケーブル···有線ワイヤレス(無線)