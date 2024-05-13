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Logicool G PRO X SUPERLIGHT Red超美品！

ロジクール

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商品の詳細

10月3日に新品で購入。
数時間試しましたが合わなかったので出品致します。
汚れや傷などなくとても綺麗です。
付属品全てあり。
アルコールシートで拭いてから発送致します。

ケーブル...ワイヤレス(無線)
ゲーミングマウス

商品の説明

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