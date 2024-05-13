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Keychron Q2（ノブあり、JIS配列、茶軸）
- 販売価格 ：
-
￥10125税込
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商品の詳細
■出品物の詳細
製品名：KeychronQ2
（ノブあり、JIS配列、GateronGPro茶軸）
■使用時期
2023年5月〜2023年7月（約3ヶ月）
■定価
33,990円（税込）
※KOPEKJAPANのオンラインストアにて購入
■出品の理由
キーボードの買い替えに伴い不要になったため
■出品物の内訳
・箱
・キーボード本体
・USBケーブル
・USBTypeA-C変換コネクタ
・交換用キーキャップ
・ネジ類
・スイッチプラー
・キーキャッププラー
・取扱説明書
・ねじ回し
※付属品はすべて揃っている状態です
■出品物の状態
・目立つ傷や汚れはありません。
・動作に問題ありません。
製品名：KeychronQ2
（ノブあり、JIS配列、GateronGPro茶軸）
■使用時期
2023年5月〜2023年7月（約3ヶ月）
■定価
33,990円（税込）
※KOPEKJAPANのオンラインストアにて購入
■出品の理由
キーボードの買い替えに伴い不要になったため
■出品物の内訳
・箱
・キーボード本体
・USBケーブル
・USBTypeA-C変換コネクタ
・交換用キーキャップ
・ネジ類
・スイッチプラー
・キーキャッププラー
・取扱説明書
・ねじ回し
※付属品はすべて揃っている状態です
■出品物の状態
・目立つ傷や汚れはありません。
・動作に問題ありません。
商品の説明
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