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Keychron Q2（ノブあり、JIS配列、茶軸）

キークロン

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Keychron Q2（ノブあり、JIS配列、茶軸）
Keychron Q2（ノブあり、JIS配列、茶軸）
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商品の詳細

■出品物の詳細
製品名：KeychronQ2
（ノブあり、JIS配列、GateronGPro茶軸）

■使用時期
2023年5月〜2023年7月（約3ヶ月）

■定価
33,990円（税込）
※KOPEKJAPANのオンラインストアにて購入

■出品の理由
キーボードの買い替えに伴い不要になったため

■出品物の内訳
・箱
・キーボード本体
・USBケーブル
・USBTypeA-C変換コネクタ
・交換用キーキャップ
・ネジ類
・スイッチプラー
・キーキャッププラー
・取扱説明書
・ねじ回し

※付属品はすべて揃っている状態です

■出品物の状態
・目立つ傷や汚れはありません。
・動作に問題ありません。

商品の説明

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