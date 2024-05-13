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HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列／雪
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￥12455税込
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商品の詳細
種類···キーボード
ケーブル···ワイヤレス(無線)
外出先用にと思い半年前位に購入しましたが、厚さがあり数回使用したのみで
自宅保管していました。
付属品はケーブルのみです。使い方等はHHKBのホームページから確認できたと思います。
使わず置いておくのも勿体ないので、ご入り用の方に。
ケーブル···ワイヤレス(無線)
外出先用にと思い半年前位に購入しましたが、厚さがあり数回使用したのみで
自宅保管していました。
付属品はケーブルのみです。使い方等はHHKBのホームページから確認できたと思います。
使わず置いておくのも勿体ないので、ご入り用の方に。
商品の説明
PFU キーボード HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列／雪
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