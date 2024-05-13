HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列／雪

商品の詳細

種類···キーボード



ケーブル···ワイヤレス(無線)



外出先用にと思い半年前位に購入しましたが、厚さがあり数回使用したのみで

自宅保管していました。



付属品はケーブルのみです。使い方等はHHKBのホームページから確認できたと思います。



使わず置いておくのも勿体ないので、ご入り用の方に。