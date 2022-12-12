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【新品・未使用】Wooting 60 HE

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【新品・未使用】Wooting 60 HE
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商品の詳細

新品・未使用のWootingUS配列になります。
ゲーミングキーボードです。


完全未開封品ですので動作確認は出来ません。
万が一不具合時は直接メーカーへ問い合わせください。

✅即購入OKです！

#VALORANT
#ウーティング
#wooting

商品の説明

【新品・未使用】Wooting 60 HE
wooting 60 he US配列-
【新品・未使用】Wooting 60 HE
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