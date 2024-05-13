- 当日発送
- 送料無料
太陽誘電製 That's DVD-Rデータ用
- 販売価格 ：
-
￥11280税込
- 獲得ポイント ：
- 124ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
個別売りのご相談も受け付けております。
【詳細】
メーカー型番:DR-47WWY50BNT-AZ
品種:太陽誘電製That'sDVD-Rデータ用
記録速度・容量:16倍速4.7GB
特徴:トリプルガード(ハードコート)
レーベル面:ワイドプリンタブル白
入り数:スピンドルケース50枚入日本製。
記録面を特殊コートしたキズ・ヨゴレ・ホコリに強いハードコート仕様(トリプルガード)。スピンドルバルクケース50枚入り。
商品の説明
太陽誘電製 That's DVD-Rデータ用 16倍速4.7GB プリンタブル スピンドルケース50枚入 DR-47WPY50BN
太陽誘電製 That's DVD-Rデータ用 16倍速4.7GB 盤面アクアホワイト ワイドプリンタブル スピンドルケース50枚入 DR-47AWWY50BN
太陽誘電 That's データ用DVD-R 4.7GB 8倍速 50枚入り DR-47WTY50BA
太陽誘電製 That's DVD-Rデータ用 8倍速8.5GB 片面2層ワイドプリンタブル スピンドルケース10枚入 DR-85WWY10BA
太陽誘電製 That's DVD-Rデータ用 16倍速4.7GB 光沢・耐水写真画質ワイドプリンタブル スピンドルケース50枚入 DR-47WKY50BN
太陽誘電製 That's DVD-Rデータ用 16倍速4.7GB プリンタブル スピンドルケース50枚入 DR-47WPY50BN
太陽誘電製 That's DVD-Rデータ用 16倍速4.7GB プリンタブル スピンドルケース10枚入 DR-47WPY10BN
【Amazon.co.jp限定】太陽誘電製 That's DVD-Rデータ用 16倍速4.7GB 写真画質ワイドプリンタブル白 スピンドルケース50枚入 DR-47AZWSY50BN
データ用DVD-R
Amazon.co.jp: 【Amazon.co.jp限定】太陽誘電製 That's CD-Rデータ用 2 ...
貴重・未開封】太陽誘電 That's CD-R データ用 700MB 100枚 限定カラー ...
Amazon.co.jp: 太陽誘電製 That's DVD-Rデータ用 8倍速8.5GB 片面2層 ...
太陽誘電 That's DVD-R データ用 16倍速 4....｜You show shop ...
Amazon.co.jp: 太陽誘電製 That's DVD-Rデータ用 16倍速4.7GB 光沢 ...
家電・スマホ・カメラ・PC/タブレット・PC周辺機器のデイリーランキング
-
-
1
Windows 11 Home
PC周辺機器
￥4,950
-
-
-
-
-