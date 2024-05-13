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太陽誘電製 That's DVD-Rデータ用

Astoop

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太陽誘電製 That's DVD-Rデータ用
太陽誘電製 That's DVD-Rデータ用
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商品の詳細

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【詳細】
メーカー型番:DR-47WWY50BNT-AZ
品種:太陽誘電製That'sDVD-Rデータ用
記録速度・容量:16倍速4.7GB
特徴:トリプルガード(ハードコート)
レーベル面:ワイドプリンタブル白
入り数:スピンドルケース50枚入日本製。
記録面を特殊コートしたキズ・ヨゴレ・ホコリに強いハードコート仕様(トリプルガード)。スピンドルバルクケース50枚入り。

商品の説明

太陽誘電製 That's DVD-Rデータ用
太陽誘電製 That's DVD-Rデータ用 16倍速4.7GB プリンタブル スピンドルケース50枚入 DR-47WPY50BN

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太陽誘電製 That's DVD-Rデータ用 16倍速4.7GB 盤面アクアホワイト ワイドプリンタブル スピンドルケース50枚入 DR-47AWWY50BN

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太陽誘電製 That's DVD-Rデータ用 16倍速4.7GB プリンタブル スピンドルケース50枚入 DR-47WPY50BN

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太陽誘電製 That's DVD-Rデータ用 16倍速4.7GB プリンタブル スピンドルケース10枚入 DR-47WPY10BN

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データ用DVD-R

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