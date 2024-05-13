EENOUR ポータブルエアコン QN750 ★T-344

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商品詳細



メーカー：EENOUR/イーノウ

商品名：ポータブルエアコン

品番：QN750



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○状態○

使用感なくほぼ未使用に近い状態かと思われます。

当方で通電、送風、冷風確認しております。

あくまでもリサイクル品ですので完璧をお求めの方はご購入をお控えください。



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○送料・配送について○

送料無料(沖縄・離島除く)

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