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未開封★Apple Pencil アップル ペンシル第2世代★2024年保証_4
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￥9499税込
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商品の詳細
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未使用★シュリンク未開封品★純正ApplePencil2アップルペンシル第2世代MU8F2J/AA2051___4
未使用品となります。
★シュリンク未開封品です★
シリアル番号は*******5JKM9
購入日：2023年10月
アップルの保証は2024年10月4日までです。
商品はお写真の物で全てです。
互換性
iPadのモデル
*iPadPro（12.9インチ）（第6世代）
*iPadPro（12.9インチ）（第5世代）
*iPadPro（12.9インチ）（第4世代）
*iPadPro（12.9インチ）（第3世代）
*iPadPro（11インチ）（第4世代）
*iPadPro（11インチ）（第3世代）
*iPadPro（11インチ）（第2世代）
*iPadPro（11インチ）（第1世代）
*iPadAir（第5世代）
*iPadAir（第4世代）
*iPadmini（第6世代）
未使用★シュリンク未開封品★純正ApplePencil2アップルペンシル第2世代MU8F2J/AA2051___4
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購入日：2023年10月
アップルの保証は2024年10月4日までです。
商品はお写真の物で全てです。
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*iPadPro（12.9インチ）（第5世代）
*iPadPro（12.9インチ）（第4世代）
*iPadPro（12.9インチ）（第3世代）
*iPadPro（11インチ）（第4世代）
*iPadPro（11インチ）（第3世代）
*iPadPro（11インチ）（第2世代）
*iPadPro（11インチ）（第1世代）
*iPadAir（第5世代）
*iPadAir（第4世代）
*iPadmini（第6世代）
商品の説明
未開封★Apple Pencil アップル ペンシル第2世代★2024年保証_4
未開封★Apple Pencil アップル ペンシル第2世代★2024年保証_4
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