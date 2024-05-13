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【美品】Magic Keyboard iPad Pro 12.9インチ 第5世代
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￥15180税込
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商品の詳細
ご覧いただきありがとうございます^^
■ 商品説明 ■
こちらの商品は、
正規品の12.9インチiPadPro（第5世代）
MagicKeyboard-日本語-ホワイトとなります。
型式:MJQL3J/A日本語(JIS)
色:ホワイト
対応端末:iPadPro12.9インチ第３・４・5世代
1ヶ月ほど使用しましたが
不要となりましたので、出品いたします^^
傷などは目立つものはございませんが、
中古品である旨、ご理解ください。
また、すり替え防止等をふせぐために
返品は対応出来かねることをご了承下さい。
#Apple
#magickeyboard
#マジックキーボード
#iPadpro
#ipad
■ 商品説明 ■
こちらの商品は、
正規品の12.9インチiPadPro（第5世代）
MagicKeyboard-日本語-ホワイトとなります。
型式:MJQL3J/A日本語(JIS)
色:ホワイト
対応端末:iPadPro12.9インチ第３・４・5世代
1ヶ月ほど使用しましたが
不要となりましたので、出品いたします^^
傷などは目立つものはございませんが、
中古品である旨、ご理解ください。
また、すり替え防止等をふせぐために
返品は対応出来かねることをご了承下さい。
#Apple
#magickeyboard
#マジックキーボード
#iPadpro
#ipad
商品の説明
EAMPANG 日本語マジックキーボード for Apple iPad Pro 12.9インチ 第6世代 第5世代 第4世代 第3世代, Magic Smart Keyboard 日本語タブレットキーボード付きケースカバー【日本語取扱説明書付き】(日本語, ホワイト)
EAMPANG 日本語マジックキーボード for Apple iPad Pro 12.9インチ 第6世代 第5世代 第4世代 第3世代, Magic Smart Keyboard 日本語タブレットキーボード付きケースカバー【日本語取扱説明書付き】(日本語, ブラック)
Apple Magic Keyboard (12.9インチiPad Pro - 第5世代) - 日本語(JIS) - ブラック
Apple Magic Keyboard (12.9インチiPad Pro - 第5世代) - 英語(US) - ホワイト
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