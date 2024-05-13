  • 【美品】Magic Keyboard iPad Pro 12.9インチ 第5世代
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【美品】Magic Keyboard iPad Pro 12.9インチ 第5世代

アップル

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【美品】Magic Keyboard iPad Pro 12.9インチ 第5世代
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商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます^^

■　商品説明　■
こちらの商品は、
正規品の12.9インチiPadPro（第5世代）
MagicKeyboard-日本語-ホワイトとなります。
型式:MJQL3J/A日本語(JIS)
色:ホワイト
対応端末:iPadPro12.9インチ第３・４・5世代

1ヶ月ほど使用しましたが
不要となりましたので、出品いたします^^
傷などは目立つものはございませんが、
中古品である旨、ご理解ください。

また、すり替え防止等をふせぐために
返品は対応出来かねることをご了承下さい。

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商品の説明

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